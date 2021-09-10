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Ми не отримали прямої позиції щодо НАТО від США, - Зеленський

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Ми не отримали прямої позиції щодо НАТО від США, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час свого візиту в США не отримав прямої відповіді від президента США щодо членства України в НАТО.

Про це він заявив під час виступу на форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Так, ми не отримали прямої позиції щодо НАТО. У нас була важлива зустріч, США мають з Україною довгі роки існування відносин, вважаю, що вони зараз краще, ніж були", - заявив Зеленський.

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"Ми не отримуємо на що розраховуємо? Так, ми цього не отримуємо, але ми цього не просимо", - сказав глава держави.

Топ коментарі

  • Герхард
    Сюжет на CNN наши независимые СМИ сцутся показывать.

    Это все, что надо знать про свободу слова в Украине после 2019 года.
  • Valery Greff
    А зачем ездил? Сюжет на CNN про "вакнеровцев-уткиновцев" благословить? Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5844
  • violator
    а ты **** хлопни кулаком по столу и завопи " Чому ми досі не в НАТО " Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8610
    Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1975
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