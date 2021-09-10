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Працювати на державу складно і дешево. Вся репутація, яка була до цього, змінюється, - Зеленський

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Працювати на державу складно і дешево. Вся репутація, яка була до цього, змінюється, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що, починаючи працювати на державній службі, репутація людини змінюється.

Про це президент заявив під час YES Brainstorming, передає Цензор.НЕТ.

"Працювати на державу, в моєму розумінні, без гучних слів, складно і дешево, невигідно. Вся репутація, яка у вас була до цього, вона завдяки деяким людям, змінюється, на жаль. І за все це ти отримуєш, колись в історії скажуть "так все-таки, напевно, не брехав, нормальна була людина", максимум. Це я назвав максимум", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Странно.

    Репутация клоуна-наркомана, зависящего от Коломойского, вобще не поменялась.

    Вор и извращенец, приходя на госслужбу остается вором и извращенцем. Достаточно посмотреть на состав СН и Кабмина, чтобы в этом убедиться.
  • макаренко юра
    Змінилась.Було гівном,а стало-гівном в кубі.
  • violator
    "И за все это ты получаешь когда-то, в истории скажут "да все-таки, наверное, не врал, нормальный был человек", максимум. Это я назвал максимум" Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7856

    Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3278
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