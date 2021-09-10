Працювати на державу складно і дешево. Вся репутація, яка була до цього, змінюється, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що, починаючи працювати на державній службі, репутація людини змінюється.

Про це президент заявив під час YES Brainstorming, передає Цензор.НЕТ.

"Працювати на державу, в моєму розумінні, без гучних слів, складно і дешево, невигідно. Вся репутація, яка у вас була до цього, вона завдяки деяким людям, змінюється, на жаль. І за все це ти отримуєш, колись в історії скажуть "так все-таки, напевно, не брехав, нормальна була людина", максимум. Це я назвав максимум", - зазначив Зеленський.

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