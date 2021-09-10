Зеленський: Не шкодую, що став президентом

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб після його роботи на посаді глави держави його поважали.

Про це він заявив у ході YES Brainstorming, передає Цензор.НЕТ.

"Я став відомим до того, як грав президента. Якби я був невідомий, то ніхто б не дивився, як я грав президента", - зазначив Зеленський.

Також у глави держави запитали, чи прокидається він вранці і думає: "Чорт забирай, краще б я продовжував грати роль президента, а не бути справжнім президентом".

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"Чесно, я не шкодую. Тому що це, напевно, можливість. Іноді бувають моменти, коли я думаю "навіщо все це, якщо ти іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття певної реальності?". Для цього ти повинен виходити на вулицю, спілкуватися з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі. Але, пам'ятаючи, що це був виклик і ти на це пішов, і люди повірили, значить, не можна по-іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони тебе поважали. Не зараз, коли ти президент, а найголовніше - після. Тому що президентами, кажуть, так і залишаються. Хочеться залишитися президентом, щоб говорили "ми поважаємо, не все було ідеально, але все було непогано". Якось так хочеться закінчити", - пояснив Зеленський.