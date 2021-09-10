У Японії зафіксували штам коронавірусу "Ета": вже 18 заражених

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що в країні зафіксували перші 18 випадків зараження варіантом коронавірусу "Ета".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна із посиланням на NHK.

Зазначається, що ці випадки були виявлені після відправки на повторний аналіз зразків, що дали позитивний результат тестування на наявність коронавірусу в період з грудня 2020 по 3 вересня 2021 року.

Штам коронавірусу "Ета" вперше зафіксували у Великій Британії в грудні минулого року. У березні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) додала його до переліку штамів, що викликають інтерес.

Наразі штам коронавірусу зафіксували в більш ніж 70 країнах.

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Нагадаємо, що в Японії продовжили режим надзвичайного стану (НС) через пандемію коронавірусу в низці регіонів країни до кінця вересня.