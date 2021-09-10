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Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль

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Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль
Уряд не планує підвищувати тарифи на тепло.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, у Верховній Раді під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні будуть змінюватися в порівнянні з минулим опалювальним сезоном. Ми не плануємо підвищувати тарифи", - підкреслив він.

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За словами прем'єра, уряд веде роботу з органами місцевого самоврядування щодо тарифів на тепло і гарячу воду. Шмигаль запевнив, що Кабмін готовий їм "підставити плече" в цьому питанні, щоб не було збільшення тарифів, і щоб не покладати "зайвого вантажу на плечі людей".

Топ коментарі

  • Диды Выпивали
    Кабмин не планирует повышать)))))))))) та вы уроды перекинули все на местную власть. клоун будет из телевизора обвинять, а сам типа весь пушистый.
  • Scorpman Y
    значит будут повышать.. и пары месяцев не пройдет..
    тем более шмыгаль - уже использованная резинка, может болтать все что хочет))
  • Рома Маестро
    Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4647
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