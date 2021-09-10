За добу в Києві від COVID-19 померли три людини, виявлено 406 нових випадків, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявили 406 хворих на коронавірус, три людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"406 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 227132", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 199 жінок віком від 18 до 89 років, 167 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 20 дівчаток від 1 до 17 років та 20 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 88 хворих на коронавірус.

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Одужали минулої доби 229 людей. Загалом коронавірус подолали 217929 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 82, Дарницькому – 67 та в Святошинському районі – 60 випадків", – зазначив Віталій Кличко.