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Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ"

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Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ"
Україна вітає іноземний бізнес та інвестиції, але стратегічні підприємства мають залишатися під контролем держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив на форумі Ялтинської європейської стратегії у форматі YES Brainstorming 2021.

"Я знаю, що китайський бізнес заходить в Україну, я хотів би, щоб будь-який бізнес заходив більше в Україну, більше інвестував, це правда. Що стосується стратегічних підприємств України, які були за останні десять років, якщо деякі з них з точки зору акцій були передані деяким китайським партнерам, то ми зупинили це рішенням Ради національної безпеки і оборони. Тобто стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою. Це що стосується підприємства "Мотор Січ" тощо. У нас є такі випадки", - наголосив Зеленський

Водночас президент зазначив, що з Китаєм в України найбільший товарообіг і зауважив, що хотів би, щоб товарообіг між Україною та Китаєм був іще більший.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 8809
  • Лилия Стацкая
    Візитівка влади - БРЕХНЯ! Вони воліють не помічати проблеми, займатися піаром, робити вигляд, що нічого не відбувається з українцями і нашим суспільством
  • Юрий Липницкий
    Ця брехлива істота, без роду і племені знову відкриває свого смердючого рота, що вилити купку зеленого лайна
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