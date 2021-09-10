Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу і грипу

Американська компанія Moderna заявила, що розробляє однодозову вакцину, яка поєднує в собі бустерну дозу препарату від COVID-19 і експериментальну щеплення від грипу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Компанія сподівається, що в кінцевому підсумку буде щорічно випускати вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу (RSV) та інших респіраторних захворювань.

"Ми вважаємо, що це дуже велика можливість, яка у нас попереду, якщо ми зможемо вивести на ринок високоефективний респіраторний щорічний бустер… Ми вважаємо, що Moderna може першою вийти на ринок, скориставшись цим важливим шансом", - сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель під час презентації для інвесторів про запропоновані ліки.

Як зазначається, зараз компанія проводить клінічні випробування вакцини проти RSV у літніх людей.

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У четвер акції компанії Moderna зросли на 6%, пише агентство.

Moderna також надала оновлену інформацію про триваючий проміжний етап випробувань дозволеної вакцини проти COVID-19 у дітей віком від 6 місяців до 11 років. У педіатричних випробуваннях за участю 4 тисяч дітей компанія тестує дозу уколу в 50 мікрограмів.

Вакцина Moderna, що отримала дозвіл на екстрене використання двох доз по 100 мікрограмів для людей віком від 18 років у США в грудні, зараз проходить перевірку FDA для використання у підлітків.

Moderna повідомила, що дослідження з вибору дози для різних вікових груп, зокрема від 2 до 6 років і від 6 місяців до 2 років, все ще тривають.