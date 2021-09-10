Україна закликала країни ООН приєднатися до "Кримської платформи"

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця закликав держави, які не змогли ухвалити рішення про участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" 23 серпня, приєднатися до Декларації, підписаної за підсумками саміту.

Про це йдеться в його заяві щодо включення питання про ситуацію в Криму і на Донбасі до порядку денного сесії Генеральної асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я хотів би закликати всі держави-члени ООН, які не змогли взяти участь в інавгураційному саміті, розглянути питання про приєднання до Декларації, яка залишається відкритою. "Кримська платформа" – це новий міжнародний формат консультацій і координації, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію півострова України, а також на деокупацію Криму і мирне повернення контролю Україні", – сказав Кислиця.

Він також згадав про обшуки й затримання, які провели російські силовики на минулих вихідних у Криму, і пов’язав ці події з "Кримською платформою".

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"Шкода, що російська окупаційна влада після саміту тільки погіршила репресивну практику щодо громадян України, які прагнуть у повному обсязі реалізувати свої права людини і основні свободи. 3 та 4 вересня 2021 року російська ФСБ провела домашній обшук і затримала п’ятьох кримських татар, в тому числі Нарімана Джеляла. Той факт, що Джелял публічно підтримав "Кримську платформу" і взяв участь в її інавгураційному саміті, – явно реальна підстава його переслідування", – зазначив представник України.

Він також вказав на те, що "триває російська мілітаризація півострова і порушення морського права".

"Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях продовжує погіршуватися, що чітко відображено в останній доповіді Генерального секретаря ООН", – зазначив Кислиця.

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