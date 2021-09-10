Проведення виборів на Донбасі зараз - це нонсенс, - Кучма

Другий президент України і колишній глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає питання проведення виборів на Донбасі нонсенсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Коментуючи "Мінські домовленості" Кучма заявив:

"Переконаний, що в той час Порошенко прийняв єдино правильне рішення, тому що у нього виходу не було, оскільки в Україні йшла повномасштабна війна. На жаль, я не був присутній, але я трохи знаю, що ні Меркель, ні Олланд, а тим більше, Путін не підтримали нічого іншого, що вони намалювали в тому проєкті".

Кучма підкреслив, що головним питанням для тимчасово окупованих територій залишається безпека.

"Якщо Росія сьогодні не виконує цей головний пункт, то говорити про останній, про кордони або робити якісь вибори на цій території - це нонсенс", - зазначив він.

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