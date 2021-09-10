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Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини

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Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини
Президент Володимир Зеленський хвилюється, що існуючий "інформаційний розкол" може призвести до руйнування України "зсередини".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він повідомив на форумі YES Brainstorming у Києві.

Глава держави каже, цей самий інформаційний розкол – він проходить в оцінках політики Росії, Китаю, США та інших країн щодо України.

"Єдності немає в інформаційному полі", – вважає він.

За словами Зеленського, "з одного боку, це свобода слова і демократія", а з іншого, – "найсильніший удар по незалежності та демократії" в Україні.

"Українська армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. А от чи зможемо ми не розвалити нашу державу зсередини – це... побачимо", – сказав він.

Він також поскаржився, що частина громадян "хоче, як було в СРСР". Водночас президент зазначив, що багато хто все ж побував у розвинених країнах Заходу – і тепер хоче, щоб Україна також стала європейською країною.

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"Кажуть – "ми хочемо так жити, хочемо так працювати". Ну, (насправді) мало хто так говорить, кажуть: "Ми хочемо так відпочивати". Але, все ж таки...", – сказав Зеленський.

На цьому форумі Зеленський заявив, що не відкидає повномасштабної війни з Росією.

Також сьогодні "Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2".

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    клован проболтался о своей цели "разрушить Украину изнутри"
    До прихода этого зеЛоха такой вопрос даже НЕ возникал...
  • Вла
    що ви, зелені мавпи, й робите вже третій рік, намагаючися знищити державність України
  • Владимир fd08a616
    Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 6073
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