Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він повідомив на форумі YES Brainstorming у Києві.
Глава держави каже, цей самий інформаційний розкол – він проходить в оцінках політики Росії, Китаю, США та інших країн щодо України.
"Єдності немає в інформаційному полі", – вважає він.
За словами Зеленського, "з одного боку, це свобода слова і демократія", а з іншого, – "найсильніший удар по незалежності та демократії" в Україні.
"Українська армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. А от чи зможемо ми не розвалити нашу державу зсередини – це... побачимо", – сказав він.
Він також поскаржився, що частина громадян "хоче, як було в СРСР". Водночас президент зазначив, що багато хто все ж побував у розвинених країнах Заходу – і тепер хоче, щоб Україна також стала європейською країною.
"Кажуть – "ми хочемо так жити, хочемо так працювати". Ну, (насправді) мало хто так говорить, кажуть: "Ми хочемо так відпочивати". Але, все ж таки...", – сказав Зеленський.
На цьому форумі Зеленський заявив, що не відкидає повномасштабної війни з Росією.
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