У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування
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Розмірковування про ймовірність війни Росії й України є апокаліптичними, Кремль не хотів би їм піддаватися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
Журналісти поставили йому запитання, чи бачать у Кремлі ймовірною повномасштабну війну з Росією.
"Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань", - сказав він.
За його словами, Кремль із жалем сприйняв заяву Зеленського про ймовірність повноцінної війни з Росією.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.