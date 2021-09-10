У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування

Розмірковування про ймовірність війни Росії й України є апокаліптичними, Кремль не хотів би їм піддаватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Журналісти поставили йому запитання, чи бачать у Кремлі ймовірною повномасштабну війну з Росією.

"Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань", - сказав він.

За його словами, Кремль із жалем сприйняв заяву Зеленського про ймовірність повноцінної війни з Росією.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.

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