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У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування

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У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування
Розмірковування про ймовірність війни Росії й України є апокаліптичними, Кремль не хотів би їм піддаватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Журналісти поставили йому запитання, чи бачать у Кремлі ймовірною повномасштабну війну з Росією.

"Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань", - сказав він.

За його словами, Кремль із жалем сприйняв заяву Зеленського про ймовірність повноцінної війни з Росією.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.

Також читайте: Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії

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Топ коментарі

  • Вла
    піськофф, нахабна ти потвора, які "очикування"?
    Все цілком реальне з 2014 року: окупація Криму, частини Донецької та Луганської областей. Тисячи вбитих військовослужбовців та мирних громадян..
  • Підлога Маккартні
    Предлагаю, если рюзге войска будут не спереди гражданских, а позади, то мочить нада и тех и тех!!! В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания - Цензор.НЕТ 9247
  • Шрек Баблокат
    У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 9083
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