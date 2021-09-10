"Хочу поставити крапку": українська легкоатлетка Магучіх дала пояснення щодо нового фото з росіянкою Ласіцкене

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила, що ні вона, ні росіянка Марія Ласіцкене не були ініціаторами спільного фото разом з іншими спортсменками після закінчення змагань у межах Діамантової ліги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала в Instagram.

"Із завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю!" - написала Магучіх.

"Воно було зроблено на прохання (польської) стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади!" - написала Магучіх.

"І тепер кульмінація: Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт, представниця Австралії, будьте уважнішими, будь ласка", - додала вона.

Заодно українська спортсменка попросила пресу припинити плутати її дисципліну з іншими.

"Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати? Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую, де ви взагалі бачили фінішну лінію у висоті?" - звернулася вона до ЗМІ.

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Це було друге спільне фото Магучіх і Ласіцкене. Перше з'явилося після змагань на Олімпіаді в Токіо. Позували вони вдвох: Ласіцкене, яка стала чемпіонкою Ігор, і срібна призерка Магучіх. Той знімок викликав масу критики з боку багатьох українців.