Зеленський призначив Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень, - указ

Президент Зеленський призначив Олександра Богомолова директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №461/2021.

"Призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться в указі.

Богомолов - український вчений, завідувач відділу Сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, експерт з Близького Сходу.

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