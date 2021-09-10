Від початку доби ворожий безпілотник "Орлан-10" двічі перетнув лінію розмежування на Донбасі, - Міноборони

Від початку доби на Донбасі зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА типу "Орлан-10".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 12 годину поточної доби зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування в районі населених пунктів Щастя, що на Луганщині, та Первомайськ, що на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

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