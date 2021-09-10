Разумков про напад на Лероса: Вчора до мене приходив Тищенко, трохи вибачався

Спікер Дмитро Разумков вважає неприпустимою поведінку народних депутатів Миколи Тищенка ("Слуга народу") і Гео Лероса (позафракційний).

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ він сказав на брифінгу у ВРУ в п'ятницю.

"Завжди можна вирішувати питання вербальним способом, а не шляхом штовханини. При чому це вже друга подібна подія з Миколою Миколайовичем. Я думаю, що будуть зроблені відповідні висновки", - зазначив спікер.

Разумков розповів, що вчора Тищенко підходив до нього за особистим питання.

"Він сказав, що погарячкував. Трохи вибачався", - додав глава ВР.

Спікер проінформував, що не писав звернення до регламентного комітету щодо вчорашньої ситуації, бо це зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Тут є питання щодо регламенту, тому що там не прописана бійка, тільки образливі висловлювання, при чому щодо народних депутатів і фракцій, до третіх осіб застосування такої норми немає. Тому буде розбиратися регламентний комітет", - пояснив він і додав, що необхідно вносити зміни в регламент в цьому контексті.

За словами спікера, якщо люди захочуть подивитися змагання, то вони включать виступ нардепа "СН", олімпійського чемпіона Жана Беленюка. "Причому, коли він не народний депутат. Він точно переможе. У нас є хороші народні депутати, які справляються і там, і там. Я зараз без жартів кажу. Він - великий молодець і гордість України. Але він собі в стінах Верховної Ради такого не дозволяє. Хоча він точно може, вибачте за сленг, "навішати" кожному", - заявив він.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.