У Ради немає необхідності чекати висновків Венеціанської комісії щодо законопроєкту про олігархів, - Разумков
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВРУ в п'ятницю.
"Якщо ми відправляємо той чи інший законопроєкт до Венеціанської комісії, то у Верховної Ради немає зобов'язань чекати", - сказав Разумков.
За словами голови Верховної Ради, до нього звернулися чотири опозиційні фракції і омбудсмен Денісова з проханням направити законопроєкт про деолігархізацію до Венеціанської комісії.
Він розповів, що поки не бачив листа керівника фракції "СН" з цього питання.
"Якщо ми говоримо про позицію Давида Георгійовича, то потрібно подивитися документ, після цього я зможу нормально коментувати", - додав спікер.
Разумков зазначив, що кожна фракція має право звертатися з подібними пропозиціями.
Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з листом, у якому попросила направити законопроєкт про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).