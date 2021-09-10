Рада суддів у понеділок спробує зірвати проведення судової реформи, ОП має звернути на це увагу, - Шабунін

Рада суддів не делегує жодного свого представника в Етичну раду, чим блокується її робота.

Про це в Telegram заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Судова реформа почалася, але вже в понеділок Рада суддів спробує її зірвати. Міжнародники подали крутих експертів у склад Етичної ради, яка має очистити гадюшник Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні.



За його словами, представлені експерти - еліта судової/юридичної системи США і ЄС, наприклад глава/суддя Верховних судів найбільших штатів США, генпрокурори Естонії та найбільшої федеральної землі Німеччини, міністр юстиції та МВС Словенії.

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"Але корумповані судові клани не здатні усвідомити серйозність ситуації. Вони збираються заблокувати всю реформу. Для цього вже в понеділок Рада суддів (РС) не делегує жодного свого представника до Етичної ради, а значить, остання не зможе розпочати свою роботу. Ми точно знаємо, що до голови РС Богдана Моніча офіційно звернулися з десяток суддів, висловивши своє бажання бути делегованими в Етичну раду. РС у понеділок мала би делегувати від одного до трьох представників в Етичну раду. Ми точно знаємо, що Моніч робити це не збирається - його руками ВРП і Ко блокують найважливішу в Україні реформу", - наголосив Шабунін.

Глава ЦПК звернув на ситуацію увагу Офісу Президента, який має безпосередній вплив на Раду суддів.

"Поведінка Ради суддів у понеділок чітко покаже, чи погодився Офіс Президента зі зривом головної реформи, якою Зеленський так пишався під час поїздки в США. Як би не було, навіть якщо РС спробує заблокувати конкурс - зробити це просто не вдасться. Надто великим є суспільний запит на неї", - додав Шабунін.

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