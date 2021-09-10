Рада суддів у понеділок спробує зірвати проведення судової реформи, ОП має звернути на це увагу, - Шабунін
Про це в Telegram заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Судова реформа почалася, але вже в понеділок Рада суддів спробує її зірвати. Міжнародники подали крутих експертів у склад Етичної ради, яка має очистити гадюшник Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні.
За його словами, представлені експерти - еліта судової/юридичної системи США і ЄС, наприклад глава/суддя Верховних судів найбільших штатів США, генпрокурори Естонії та найбільшої федеральної землі Німеччини, міністр юстиції та МВС Словенії.
"Але корумповані судові клани не здатні усвідомити серйозність ситуації. Вони збираються заблокувати всю реформу. Для цього вже в понеділок Рада суддів (РС) не делегує жодного свого представника до Етичної ради, а значить, остання не зможе розпочати свою роботу. Ми точно знаємо, що до голови РС Богдана Моніча офіційно звернулися з десяток суддів, висловивши своє бажання бути делегованими в Етичну раду. РС у понеділок мала би делегувати від одного до трьох представників в Етичну раду. Ми точно знаємо, що Моніч робити це не збирається - його руками ВРП і Ко блокують найважливішу в Україні реформу", - наголосив Шабунін.
Глава ЦПК звернув на ситуацію увагу Офісу Президента, який має безпосередній вплив на Раду суддів.
"Поведінка Ради суддів у понеділок чітко покаже, чи погодився Офіс Президента зі зривом головної реформи, якою Зеленський так пишався під час поїздки в США. Як би не було, навіть якщо РС спробує заблокувати конкурс - зробити це просто не вдасться. Надто великим є суспільний запит на неї", - додав Шабунін.