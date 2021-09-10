За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S & P Global Platts, яка щодня публікує товарні котирування.
Як відомо, за даними митної служби, за вісім місяців цього року Україна збільшила виручку від експорту чорних металів на 73,15% - до 8,9 млрд доларів. У серпні надходження від експорту становили 1,4 млрд доларів.
Раніше експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що саме зростання світових цін на сировину допомогло Україні витримати економічну кризу: завдяки експортним галузям падіння ВВП становило всього 4%, а не 10%, як в європейських країнах. Але світові ціни на сировину вже почали падати, і гіршим кроком влади зараз буде посилення податкового тиску на промисловість.
У свою чергу економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал і руду неприпустимо підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК: влада повинна підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їхню продукцію, а також подбати про те, щоб утримати курс гривні від обвалу.