Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників

Павло Блавацький досліджував українських чиновників за останні двадцять років і дійшов висновку, що корупція безпосередньо залежить від товщини талії політиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Павло Блавацький дослідив українських урядовців за останні двадцять років і дійшов висновку, що корупція напряму залежить від товщини талії політиків та чиновників. Науковець отримав за це Шнобеля у сфері економіки.

Церемонія відбулася в американському Гарварді. Усі номінанти брали участь онлайн. Переможці отримали трофеї, які вони мали зібрати самі з роздруківки. Грошовий приз переможці отримали у вигляді підробленої банкноти у десять трильйонів зімбабвійських доларів.

Премія заснована Марком Абрагамсом і гумористичним журналом Annals of Improbable Research ("Аннали неймовірних досліджень") у 1991 році.

Спочатку нагороди вручалися за відкриття "того, що не може бути або не повинно бути відтворене".

Наразі премія присуджується у багатьох категоріях, зокрема, таких, як і в Нобелівській премії: з фізики, хімії, медицини, літератури та миру. Крім того, є й інші категорії - такі, як охорона здоров'я, машинобудування, біологія та міждисциплінарні дослідження.

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