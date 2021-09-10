Новини

Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників

6 11422
Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників
Павло Блавацький досліджував українських чиновників за останні двадцять років і дійшов висновку, що корупція безпосередньо залежить від товщини талії політиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Павло Блавацький дослідив українських урядовців за останні двадцять років і дійшов висновку, що корупція напряму залежить від товщини талії політиків та чиновників. Науковець отримав за це Шнобеля у сфері економіки.

Церемонія відбулася в американському Гарварді. Усі номінанти брали участь онлайн. Переможці отримали трофеї, які вони мали зібрати самі з роздруківки. Грошовий приз переможці отримали у вигляді підробленої банкноти у десять трильйонів зімбабвійських доларів.

Премія заснована Марком Абрагамсом і гумористичним журналом Annals of Improbable Research ("Аннали неймовірних досліджень") у 1991 році.

Спочатку нагороди вручалися за відкриття "того, що не може бути або не повинно бути відтворене".

Наразі премія присуджується у багатьох категоріях, зокрема, таких, як і в Нобелівській премії: з фізики, хімії, медицини, літератури та миру. Крім того, є й інші категорії - такі, як охорона здоров'я, машинобудування, біологія та міждисциплінарні дослідження.

Читайте: Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...думаю, Юзик и Стефанчук не согласятся с таким мнением Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 9471 Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 2877
  • MausMike
    Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 2005
  • Підлога Маккартні
    Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 9898
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини