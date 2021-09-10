Новини • Агресія Росії проти України

Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка

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Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка
Командування ЗС РФ продовжує підготовку мобілізаційного резерву для комплектування особовим складом частин російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, наступного тижня передбачено проведення чергового збору з військовозобов’язаними запасу. Оповіщення призивного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їхнього працевлаштування.

Водночас, як зазначили в ГУР, керівникам підприємств та установ доводять розпорядження про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів.

Контроль проведення зборів здійснюватиметься командним складом 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

Також читайте: Окупанти мінують територію уздовж лінії зіткнення на Донбасі забороненими мінами, - розвідка

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Топ коментарі

  • Дмитрий Ч
    Народ, мы зря потешаемся! Рашка с учетом резервистов, уже перевалила порог минимального тактического соотношения, наступающие/обороняющиеся = 3/1, по отношению к нашим войскам!
    А теперь прибавим к этому:
    - То что Зеленский отвел войска с укрепленных ранее позиций
    - Что Зеленский не дает приказ на ответку и что его вообще по нескольку дней найти не могут
    - То что закупка вооружений для армии провалена и не закуплено даже топливо
    - Последние несколько дней идет подготовка расеян к войне (опять появились заголовки про украинских террористов, Украина-страна террорист похищающая расейсую вату...про то, что украинская армия продержится всего несколько минут.....)
    - Все это навешивание козырьков на танки...Понятно что полная гуйня, но нужна она, чтобы русо-танкисто, не очкануло, когда им скажут наступать...Да половина поляжет, но многие прорвутся...
    Так что нужно к этому серьезней отнестись!!!
  • Александр Ильенко e5cdacd6
    Надо собрать , а то не желают ,сукины дети, быть пушечным мясом. Не посылать же вперед скрепоносных витязей с фальшивыми ксивами липовых "республик". За расейский мир нехай подыхает местное быдло. Желали жить по-багатому - милости просим!
  • Дмитрий Ч
    Да, но я че то не вижу, чтобы Клоун пытался это сделать! Скорее он все делает исключительно, чтобы им было просто и легко!!!
    Рост их контингента, можно было нивелировать закупкой ракетного вооружения, но мы все знаем в каком анусе наша ракетная программа....В еще большем анусе наша противоракетная защита.....так же не закуплено много критически важных категорий боеприпасов....
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