Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців"

Нардепів фракцій "Європейська Солідарність" і "Голос" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців". На засіданні були присутні тільки члени "Слуги народу".

Про це в Facebook повідомив нардеп Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що депутатів опозиційних фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед членів комісії були присутні представники лише від "Слуги народу".

"Вони вирішили провести засідання в закритому режимі і проголосували за заборону бути присутнім на ньому народним депутатам від опозиції. Сподіваюся, що члени ТСК розуміють можливі наслідки. Правду буде важко приховати", - додав Костенко.

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У коментарі журналістам Костенко зазначив, що зараз на засіданні присутні "люди, які безпосередньо брали участь у цій операції", і вони готові дати свідчення.

"Думаю, комісія цього не очікувала. Вона чекала, що будуть стандартні розмови з представниками спецслужб", - підкреслив нардеп.

За словами парламентарія, опозиція вирішить, що далі робити, після завершення засідання ТСК.