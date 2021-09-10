Рада заборонила сексизм у рекламі

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт №3427, він покликаний протидіяти дискримінації за ознаками статі в рекламі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 307 нардепів.

У пояснювальній записці говориться, що щорічно до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходить понад 500 скарг через виявлені факти дискримінації за ознакою статі в рекламі. Щорічно зростає кількість судових справ з розгляду скарг на дискримінаційну за ознакою статі рекламу. Так, лише в 2019 році рекламодавці заплатили понад два мільйони гривень штрафів за поширення дискримінаційної за ознакою статі реклами.

Головною метою законопроєкту є протидія дискримінації за ознакою статі у сфері реклами та захист прав споживачів реклами, шляхом уточнення положень чинного Закону України "Про рекламу" та посилення відповідальності за порушення його вимог.

У разі набуття чинності цього закону рекламодавці, які замовили таку рекламу, притягатимуться до відповідальності. Їх також зобов'яжуть надавати інформацію про вартість реклами. Ненадання або надання недостовірної інформації з цього приводу каратиметься штрафом.

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