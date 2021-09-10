ТСК повинна викликати Єрмака і Зеленського для пояснень у справі "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Парубій

Народний депутат "ЄС" Андрій Парубій вважає, що Тимчасова слідча комісія (ТСК) ВР із питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України та становити загрозу національній безпеці України була створена для того, щоб "відбілити" можливих учасників зливу спецоперації щодо "вагнерівців".

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у п'ятницю, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Парубій зазначив, що зайвий раз у цьому переконався, коли його з колегами з "Європейської Солідарності" та "Голосу" не пустили на закрите засідання ТСК.

"Ми народні депутати. Ми маємо право бути присутніми на всіх засіданнях, які проходять у стінах Верховної Ради, - наголосив нардеп і додав. - Ми всі, як народні депутати, маємо доступ до держтаємниці та секретних матеріалів. (Перед засіданням ТСК. - ред.) була проведена перевірка і було підтвердження, що ми маємо доступ до закритої інформації. Але, коли питання нашої присутності було поставлене на голосування, на жаль і велике здивування, комісія проголосувала за те, що ми не можемо брати участь у її засіданнях".

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Відповідаючи на питання журналістів, чи знав він про спецоперацію із затримання "вагнерівців" у 2018 році, коли був спікером Верховної Ради, нардеп заявив: "Ні. Це не входило в мою компетенцію, як голови Верховної Ради. Я про неї дізнався вже після того, як покинув цей пост. Але як людина, яка розуміє специфіку проведення таких операцій як і, в тому числі, колишній секретар РНБО, я знаю, яку велику моральну демотивацію отримала велика кількість українських і розвідників, і військових, коли з'явилася підозра, що на найвищому рівні відбувся злив однієї з найбільш продуманих операцій".

Він нагадав, що опозиція із самого початку вимагала, щоб питання зриву спецоперації щодо "вагнерівців" розглядала окрема комісія, проте "слуги народу" створили свою.

Створена "слугами народу" та ОПЗЖ парламентська ТСК, яка розслідує обставини зриву спецоперації із затримання бойовиків із ПВК Вагнера, повинна викликати і заслухати президента Володимира Зеленського та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака, заявили народні депутати України з фракції "Європейська Солідарність", - інформує пресслужба політсили.

"Є підстави вважати, що під час наради у Зеленського, на якій був присутній і Єрмак, відбувся злив цієї інформації – це, звичайно, величезний удар. Не тільки по українських розвідниках, а й по всьому сектору безпеки нашої держави. Ми вважаємо, що на комісію мають бути запрошені не тільки учасники тієї операції, а й також запрошений Єрмак, який має дати відповідь – була чи не була така розмова в кабінеті президента? Була чи не була після того телефонна розмова з російською стороною? Чи з білоруською стороною стосовно інформації про цю спецоперацію? Це і є завдання парламентської тимчасової слідчої комісії, яка повинна мати найбільший рівень довіри. Але, на жаль, сьогодні ми побачили закритість і небажання об’єктивного розслідування", – наголошує народний депутат, Голова Верховної ради 8-го скликання Андрій Парубій.

Герой України, генерал-лейтенант, народний депутат Михайло Забродський також зауважив, що комісія не викликає на засідання ТСК для пояснень Володимира Зеленського. "Дивний ентузіазм окремих членів комісії запросити на засідання п’ятого президента Петра Порошенка, і не запросити шостого президента Володимира Зеленського, який причетний і точно має бути в курсі того, як розвивалися події минулого літа", – вважає Забродський.

Андрій Парубій повідомив, що сьогодні на закрите засідання провладної ТСК прийшли лише депутати з фракції Зеленського, а представників інших фракцій на комісію не допустили попри те, що вони мають допуск до державної таємниці.

"Сьогодні частина народних депутатів від демократичної опозиції, це депутати від "Європейської Солідарності" – я, Михайло Забродський, Микола Величкович, Михайло Бондар, а також від "Голосу" Сергій Рахманін і Роман Костенко прийшли на комісію для того, щоб запропонувати заслухати безпосередніх учасників цієї військової операції, яка власне сьогодні і мала розглядатися на ТСК", – повідомив Парубій.

"Ми як народні депутата всі маємо доступ до державної таємниці, до секретних матеріалів. Була проведена перевірка і було підтверджено, що ми маєм повний доступ до закритої інформації. І коли це питання було поставлено на голосування, на велике здивування, комісія проголосувала, що ми не можемо брати участь у її засіданні, не можемо бути присутніми під час розгляду питань відання комісії", – зазначив Парубій.

"Це ще раз засвідчило, що насправді ця ТСК була створена не для того, щоб розслідувати тих, хто вчинив державний злочин, здавши українських розвідників, а для того, щоб просто відбілити можливих учасників злиття цієї операції", – переконаний Андрій Парубій.

"З самого початку ми вимагали, щоб була створена ТСК по конкретній операції, яка стала резонансною не тільки для України, а і для всього світу. І останні дослідження, в тому числі і журналістські, продемонстрували, що як мінімум розвідка США була в курсі цієї операції. Ми були переконані з самого початку, що має бути комісія, яка буде розглядати конкретно цей епізод. Бо важко собі уявити, яка деморалізація для українських розвідників, військових і солдатів, коли виникає підозра, що інформація про секретну операцію може витекти з кабінету Головнокомандувача цієї країни. Тому суспільство потребує відповідей. Наші партнери потребують відповідей. На жаль, ця наша пропозиція навіть не була поставлена на голосування", – нагадав Андрій Парубій.