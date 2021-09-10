Затримано військовослужбовця, який торгував зі спільником наркотиками в Чернігові, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час збуту психотропних речовин військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується в Чернігові, і цивільну особу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зловмисники в червні - вересні 2021 року неодноразово робили виготовлення і подальший збут серед військовослужбовців і цивільних осіб психотропної речовини - амфетаміну у військовому містечку с. Гончарівське та м.Чернігові.

Зокрема 17.06.2021 і 09.09.2021 головний сержант зі співучасником збув по 10 гр. амфетаміну, отримавши за це 6 тис. грн.

Відразу після другої передачі психотропної речовини обидва зловмисники були затримані. У ході особистого обшуку та обшуку автомобіля військовослужбовця виявлені інші психотропні речовини, точна кількість і тип яких встановлюється.

Під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання цивільної особи також виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини, прилади вимірювання ваги і фасування.





Обом затриманим готується повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу. Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.