Новини • Агресія Росії проти України

Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів". ФОТО

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Танки Т-72Б3 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання в Ростовській області на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів".

Відповідні фото опубліковані в телеграм-каналі "Военный осведомитель", інформує Цензор.НЕТ.

Така конструкція на башті танка має забезпечувати захист від ураження зверху ракетами ПТРК "Джавелін", які є на озброєнні ЗСУ.

Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені козирком від Джавелінів 01
Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені козирком від Джавелінів 02

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Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені козирком від Джавелінів 03

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Топ коментарі

  • роман чумаков
    это сушилка для кацапских обосранных трусов?
  • дмитрий иванов 527db324
    Шутейки шутейками, но клиент упорно и последовательно готовится с нами воевать, отрицая это на словах. Поэтому и ответ должен быть соответствующий, а не присущая нам иногда тотальная демагогия, типа "никогда не построенных" мостов и газопроводов
  • Stepan Sterh
    Это не для защиты от Джавелинов, а для САМОУСПОКОЕНИЯ ЭКИПАЖА, ибо в ином случае экипаж придётся усаживать в танк под конвоем и заваривать люк.
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