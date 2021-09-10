Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів". ФОТО

Танки Т-72Б3 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання в Ростовській області на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів".