Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів". ФОТО
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Танки Т-72Б3 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання в Ростовській області на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів".
Відповідні фото опубліковані в телеграм-каналі "Военный осведомитель", інформує Цензор.НЕТ.
Така конструкція на башті танка має забезпечувати захист від ураження зверху ракетами ПТРК "Джавелін", які є на озброєнні ЗСУ.