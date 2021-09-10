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Росія провела в окупованому Криму навчання ППО

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Росія провела в окупованому Криму навчання ППО
Окупанти відпрацьовували розгортання ЗРК С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє міністерство оборони держави-агресора, інформує Цензор.НЕТ.

"Прибувши на позиції, бойові розрахунки розгорнули пускові установки, а водії-оператори здійснили прив'язку й орієнтування комплексів на місцевості. На основному етапі навчання особовий склад ЗРК С-400 "Тріумф" відпрацював алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації умовного противника. Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в ході навчання розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки.

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Сьогодні на полігонах Росії і Білорусі почалися масштабні військові навчання "Захід-2021". Вони триватимуть до 16 вересня.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    Недооценка врага на войне - самое тупое что может быть. Ты сейчас отличился... Молодец Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 468
  • Привет
    😀 Это факт родимый...и не один...Сирия.. Карабах...все показали...
  • NonCFist
    А, так это мы там "показали". Тогда ладно. Был не в курсе.
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