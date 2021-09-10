Кількість суїцидів за 15 років знизилася майже вдвічі, - "Опендатамедіа"

В Україні за 15 років кількість щорічних суїцидів впала майже вдвічі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Опендатамедіа", інформує Цензор.НЕТ.

Так, у 2005 році наклали на себе руки 10 622 українці, а в 2020-му - 6 103. Таким чином, якщо раніше в день у середньому відбувалося 19 самогубств, то тепер - 16,7.

Смертність від суїциду почала поступово знижуватися з 2005-го. В останні три роки вона тримається на рівні близько 6 тис. суїцидів.

Усього з 2005 року наклали на себе руки 134 тис. осіб: 110 тис. чоловіків і 24 тис. жінок. Убивств за цей же час відбулося 42,5 тис. - утричі менше, ніж суїцидів.

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