Від початку доби війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовані два прольоти ворожих безпілотників, втрат немає, - штаб ООС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі населеного пункту Попасна окупанти вели прицільний вогонь по позиціях українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських вояків немає.
Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 гектари території, передали на знищення 135 вибухонебезпечних предметів і повністю відновили 10 пошкоджених будинків.