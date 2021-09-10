Влада Єгипту обіцяє безкоштовно лікувати хворих на коронавірус іноземців

Єгипет обіцяє оплатити медичні витрати іноземним туристам, які заразилися коронавірусом після прибуття в країну або під час відпочинку.

Про це повідомив міністр туризму і старожитностей Єгипту АРЄ Халед аль-Анані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо турист, який приїхав до Єгипту, заразився коронавірусом, то для вирішення цієї проблеми є два механізми. Якщо хвороба проходить не у важкій формі, то готель подає відомості про зараженого в МОЗ і в Мінтуризму. Мандрівнику виділяється окреме приміщення в готелі, там проводиться лікування як самого мандрівника, так і його оточення (при наявності симптомів) за рахунок готелю", - розповів міністр.

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Другий варіант, за словами аль-Анані, передбачає важкий перебіг хвороби і госпіталізацію.

"Мандрівника везуть у лікарню, і лікування від коронавірусу буде проводитися за рахунок Міністерства охорони здоров'я Єгипту", - пояснив він.

Для в'їзду до Єгипту потрібен сертифікат про повну вакцинацію (англійською мовою і з QR-кодом). Вирушити в подорож можна через 14 днів після отримання другого компонента вакцини. Або турист може надати ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту до Єгипту. Якщо в туриста немає сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту, то він може пройти тестування в аеропорту після прильоту за $30.

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Усім туристам необхідно заповнити форму медичної декларації (Health Declaration Form) на борту літака.