Викрито схему розкрадання 17 га особливо цінної землі на Вінниччині, - НАБУ

Детективи НАБУ повідомили колишньому в.о. директора державного підприємства та екскерівникові Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області про підозру в розкраданні 17,11 га особливо цінної землі, що завдало 11,6 млн грн збитків державі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що керівник державного підприємства, що входить до складу Національної академії аграрних наук України, у 2016-2017 році спільно з керівником Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області підробили документи, що дозволили в обхід законної процедури (без згоди Кабінету Міністрів України) передати у приватну власність 10 земельних ділянок особливо цінної землі загальною площею 17,11 га.

Для надання видимості законності цій схемі використано легенду про надання землі нібито співробітникам державного підприємства для ведення особистого селянського господарства. Однак, як встановило слідство, майже всі отримувачі ділянок до ДП не мали ніякого відношення. До того ж, серед власників ділянок виявився близький родич керівника ДП.

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За клопотанням НАБУ і САП на земельні ділянки, незаконно сформовані за рахунок особливо цінних земель, накладено арешт. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 і ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У НАБУ зазначають, що вказаний епізод - один з ряду зловживань, пов'язаних з незаконним операціям із землею, яка перебуває у віданні структур у складі НААН України. Окремі справи вже розслідувані і слухаються в ВАКС.