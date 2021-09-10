Тільки США можуть вплинути на ситуацію на Донбасі, - Кучма

Єдина держава, яка може вплинути на те, що відбувається на Донбасі, - це Сполучені Штати Америки.

Про це другий президент України Леонід Кучма заявив під час форуму YES Brainstorming, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на телеканал "Дом".

"США - це єдина країна, яка може вплинути на цей процес. Єдина, наголошую. Ми бачимо, як поводиться Європа... Чи є якась серйозна допомога сьогодні Україні з точки зору інвестицій? Ні", - сказав Кучма.

Він вважає, що НАТО і ЄС - "занадто далеко".

Давайте робити в себе все, що ми можемо робити. Давайте серйозно займатися економікою. Давайте серйозно подивимося, в якому стані ми в цьому перебуваємо", - запропонував другий президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проведення виборів на Донбасі зараз - це нонсенс, - Кучма

Також Кучма відреагував на візит президент Володимира Зеленського до США і зустріч із лідером США Джо Байденом: "У тій ситуації - хто міг придумати щось краще, ніж те, що було прийнято в Білому домі? Там є багато нюансів, у тому числі економічних, обіцяли нам 300 млрд доларів - а потрібно мати чітку програму, яка відпрацьована за кожним напрямом", - сказав він.