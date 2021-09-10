У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся
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У Мінську суд оштрафував на 2 320 білоруських рублів ($921) Вікторію Левіну за біло-червоно-білий колір волосся.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
Її звинуватили в порушенні порядку проведення масових заходів (стаття 24.23 КоАП).
Співробітники міліції затримали 19-річну Левіну напередодні на вулиці Одинцова і доставили у Фрунзензьке РУВД, де був складений протокол. У ньому вони написали: "Провела пікетування, маючи на голові забарвлення волосся біло-червоно-білого кольору".
У засіданні суду Вікторія брала участь по скайпу. Вона розповіла, що пофарбувала волосся півроку тому "жартома".
Суддя попросила дівчину повернутися і показати волосся, потім зазначила, що в неї "дуже цікава й оригінальна зачіска", і визнала винною Левіну.