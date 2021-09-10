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У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся

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У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся
У Мінську суд оштрафував на 2 320 білоруських рублів ($921) Вікторію Левіну за біло-червоно-білий колір волосся.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Її звинуватили в порушенні порядку проведення масових заходів (стаття 24.23 КоАП).

Співробітники міліції затримали 19-річну Левіну напередодні на вулиці Одинцова і доставили у Фрунзензьке РУВД, де був складений протокол. У ньому вони написали: "Провела пікетування, маючи на голові забарвлення волосся біло-червоно-білого кольору".

У засіданні суду Вікторія брала участь по скайпу. Вона розповіла, що пофарбувала волосся півроку тому "жартома".

Суддя попросила дівчину повернутися і показати волосся, потім зазначила, що в неї "дуже цікава й оригінальна зачіска", і визнала винною Левіну.

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Топ коментарі

  • Володимир Начинка a8144ae9
    У білорусів революція унікальна, такої ще ніколи не було. Вони зробили революцію, щоб підти в рабство.
  • Шрек Баблокат
    В Беларуси девушку оштрафовали на $921 за бело-красные волосы - Цензор.НЕТ 5205
  • RustIck
    Власть берут в свои руки не цветочками и флажками, порой талибы куда практичнее и умней беззубых европейцев, которым псевдолемократические политиканы и СМИ окончательно мозги засрали! Овощ бежал с Украины не из-за "угрызений совести", а физически спасал свою бандитскую задницу! Пока белорусы не выйдут с "дихлофосом", таракан не сдохнет!
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