Володимиру-Волинському мають намір повернути історичну назву - Володимир

Учасники громадських слухань проголосували за те, щоб позбутися від частини "Волинський" в назві міста. Тепер це питання розгляне міськрада.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на сайт Володимир-Волинської міськради.

Громадські слухання відбулися напередодні, в них взяли участь 216 делегатів. 137 із них підтримали ідею повернути місту історичну назву.

"Місто, яке одним із перших отримало Магдебурзьке право, засновником якого був рівноапостольний князь Володимир, має повернути собі ім'я, яке носило протягом багатьох століть і яке зафіксовано в літописах часів Київської Русі" - зазначив мер міста Ігор Пальонка.

Під час слухань згадували досвід Переяслава-Хмельницького, який кілька років тому повернув історичну назву, позбувшись від нав'язаної в радянські часи приставки "Хмельницький".

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Тепер пропозицію перейменувати місто винесуть на засідання міськради, заплановане на 1 жовтня.