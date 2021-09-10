У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла

Тимчасова слідча комісія у справі "вагнерівців" продовжує засідати. Зради в зриві спецоперації її члени не бачать, а те, як інформація потрапила до Мінська і Москви, повинні розслідувати силовики.

Про це журналістам на брифінгу повідомила голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, остаточні висновки комісія ще не зробила. Але, згідно з попередніми висновками, злочину не було.

"Ми дуже деталізовано ознайомлюємося з датами, прізвищами, відповідальними, з тими, хто був задіяний у тих чи інших заходах, хто з них залишається працювати у відомствах, хто був звільнений. Ми не бачимо там складу злочину щодо безпосередньо зриву, скасування (спецоперації. - ред.). А що стосується того, що про це стало відомо як білоруським спецслужбам, так і РФ, - ТСК звернеться до правоохоронних органів, щоб розслідування в цьому напрямку було активізовано", - сказала Безугла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців"