У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла
14 670134
Тимчасова слідча комісія у справі "вагнерівців" продовжує засідати. Зради в зриві спецоперації її члени не бачать, а те, як інформація потрапила до Мінська і Москви, повинні розслідувати силовики.
Про це журналістам на брифінгу повідомила голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, остаточні висновки комісія ще не зробила. Але, згідно з попередніми висновками, злочину не було.
"Ми дуже деталізовано ознайомлюємося з датами, прізвищами, відповідальними, з тими, хто був задіяний у тих чи інших заходах, хто з них залишається працювати у відомствах, хто був звільнений. Ми не бачимо там складу злочину щодо безпосередньо зриву, скасування (спецоперації. - ред.). А що стосується того, що про це стало відомо як білоруським спецслужбам, так і РФ, - ТСК звернеться до правоохоронних органів, щоб розслідування в цьому напрямку було активізовано", - сказала Безугла.