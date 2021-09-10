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У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла

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У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла
Тимчасова слідча комісія у справі "вагнерівців" продовжує засідати. Зради в зриві спецоперації її члени не бачать, а те, як інформація потрапила до Мінська і Москви, повинні розслідувати силовики.

Про це журналістам на брифінгу повідомила голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, остаточні висновки комісія ще не зробила. Але, згідно з попередніми висновками, злочину не було.

"Ми дуже деталізовано ознайомлюємося з датами, прізвищами, відповідальними, з тими, хто був задіяний у тих чи інших заходах, хто з них залишається працювати у відомствах, хто був звільнений. Ми не бачимо там складу злочину щодо безпосередньо зриву, скасування (спецоперації. - ред.). А що стосується того, що про це стало відомо як білоруським спецслужбам, так і РФ, - ТСК звернеться до правоохоронних органів, щоб розслідування в цьому напрямку було активізовано", - сказала Безугла.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Зеленые работают на своего изберателя- лохов и слабоумных, будут нести любую пургу, нарид все схавает.
  • jklpqrs
    Срыв операции - не преступление. А вообще это зеленский все рассказал лукашенко
  • Вася Шевченко f77d76ba
    в срыве операции состава преступления нет ??????
    пффф... а если поискать????
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