Фракція "Слуга народу" не зволікатиме з ухваленням закону про деолігархізацію, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" не має наміру зволікати з прийняттям законопроєкту про деолігархізацію, заявив її голова Давид Арахамія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арахамія заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Бачимо спроби зацікавлених сторін навмисно затягти прийняття цього проєкту закону, направивши його для отримання висновку "Венеціанки" перед розглядом у другому читанні. Так чином, олігархи і пов'язані з ними депутати сподіваються "загальмувати" прийняття антиолігархічного закону мінімум на 2-3 місяці. Не виключаємо, що мали місце спроби підкупу окремих депутатів з опозиційних сил і навіть омбудсмена, яка підтримала цю ініціативу", - сказав

Він нагадав, що письмово попросив голову Верховної Ради Дмитра Разумкова не відправляти поточну версію законопроєкту на експертизу до Венеціанської комісії, а зробити це після того, як закон буде прийнятий.

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"Правильно буде надати для експертизи саме кінцеву редакцію закону, а не нинішню - "чернетку". Інакше ми будемо просто "спамити" Венеціанську комісію і дискредитувати таким чином Україну. До законопроєкту подано 1200 поправок, і поки невідомо, якою саме буде його фінальна версія. Навіщо змушувати Венеціанську комісію робити подвійну роботу?" - пояснив Арахамія.

Раніше Разумков на брифінгу в п'ятницю розповів, що направив даний законопроєкт до Венеціанської комісії.

Як повідомлялося, Верховна Рада першого липня прийняла за основу президентський законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національної безпеки, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

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