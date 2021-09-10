ТСК щодо "Вагнергейту" заслухає керівництво військової розвідки та учасників спецоперації

Члени комісії вирішили заслухати безпосередніх учасників спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", яких привів нардеп "Голосу" Костенко.

Про це журналістам сказала на брифінгу голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, комісія продовжує в закритому режимі заслуховувати керівництво військової розвідки.

Також було прийнято рішення заслухати і безпосередніх учасників спецоперації, що зірвалася.

"Наша ТСК підтримала пропозицію Костенка, щоб заслухати цих двох людей (учасників спецоперації, які прийшли на сьогоднішнє засідання - ред). Вони чекають черги", - зазначила Безугла.

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