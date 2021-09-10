Україна має в своєму розпорядженні 12 млн доз вакцини від COVID-19, поставки будуть тривати, - Ляшко

В Україну з початку прищеплювальної кампанії ввезли вже понад 22 млн доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"В Україну з початку прищеплювальної кампанії ми привезли вже понад 22 млн доз вакцини. 10 млн доз використали, маємо 12 млн доз у залишках. Плюс до кінця року в нас розплановано чітко щотижня середу-четвер поставки додаткових вакцин. Вони будуть надходити безперебійно в Україну. Сьогодні головне, щоб було бажання приходити і вакцинуватися. Вакцина доступна і є на вибір", - розповів Ляшко.

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