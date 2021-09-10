Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національної безпеки, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" за висновком у Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З огляду на пропозиції уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як суб'єкта, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина, і звернення чотирьох опозиційних депутатських фракцій у Верховній Раді України, хотів би звернутися до вас із проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку стосовно зазначеного законопроєкту", - йдеться в листі Разумкова до голови комісії Джанні Букіккіо.

У своєму проханні голова українського парламенту посилається на позицію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"До мене надійшов лист від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в якому надані застереження щодо можливого порушення прав людини внаслідок прийняття цього законопроєкту як закону України, а також висловлено пропозицію направити зазначений законопроєкт для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії). Аналогічну позицію щодо цього законопроєкту висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламенту", - наголосив спікер.

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