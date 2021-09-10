Голова ТСК Безугла: міжнародної спецоперації щодо "вагнерівців" не було. Був спецзахід ГУР

СБУ запропонувала спробувати "дістати" з Росії найманців ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі. Для цього провели спецзахід розвідки. Посадка літака з бойовиками була не основним, а додатковим сценарієм.

Про це завила журналістам голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з "вагнерівцями" в Україні не було. Але був спеціальний розвідувальний захід, що проводився в рамках постійної роботи Головного управління розвідки", - сказала Безугла.

За її словами, розвідка з 2014 року веде роботу щодо документування і збору інформації про бойовиків. У 2018-му був відкритий новий етап цієї роботи - розвідники взялися за найманців ПВК, які воюють на Донбасі на боці окупантів. У липні 2020-го року, стверджує Безугла, СБУ запропонувала спробувати "витягти" з Росії частину бойовиків. Для цього було відкрито "спеціальний захід".

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За словами нардепа, посадка літака з "вагнерівцями" була всього лише додатковим сценарієм на цьому "спеціальному розвідувальному заході". Як основний розвиток подій цей варіант не розглядали.