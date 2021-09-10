Голова ТСК Безугла: міжнародної спецоперації щодо "вагнерівців" не було. Був спецзахід ГУР
Про це завила журналістам голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з "вагнерівцями" в Україні не було. Але був спеціальний розвідувальний захід, що проводився в рамках постійної роботи Головного управління розвідки", - сказала Безугла.
За її словами, розвідка з 2014 року веде роботу щодо документування і збору інформації про бойовиків. У 2018-му був відкритий новий етап цієї роботи - розвідники взялися за найманців ПВК, які воюють на Донбасі на боці окупантів. У липні 2020-го року, стверджує Безугла, СБУ запропонувала спробувати "витягти" з Росії частину бойовиків. Для цього було відкрито "спеціальний захід".
За словами нардепа, посадка літака з "вагнерівцями" була всього лише додатковим сценарієм на цьому "спеціальному розвідувальному заході". Як основний розвиток подій цей варіант не розглядали.