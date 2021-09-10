Жителі Криму та ОРДЛО з паспортами РФ залишаються громадянами України, - омбудсмен Денісова

Жителі Криму та окупованих районів Донбасу, які отримали російські паспорти, залишаються громадянами України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила уповноважений Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Із наших громадян, які живуть на окупованих територіях, у Криму, - понад 2 млн отримали паспорти. Там же не можна жити без цього "аусвайса" - не заплатити за комунальні послуги, дитину не відвести в школу, не отримати медичну допомогу. І ми визнаємо те, що неможливо. Але ж громадяни, які отримали цей "аусвайс", не стали громадянами Російської Федерації, вони залишилися громадянами України. Так само і в ОРДЛО.

Ми знаємо багато прикладів, як нам розповідають лікарі та вчителі: якщо вони не отримають ці паспорти, на сьогодні це понад 600 тис., якщо вони не зроблять скріни з комп'ютерів, де вони зареєструються для голосування до Держдуми, якщо вони не зроблять скріни своєї сім'ї, що вони теж зареєструвалися, - їх просто звільнять", - сказала омбудсмен.

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За словами Денісової, спеціальних пунктів під вибори відкрито 396, із них 141 у Луганській області, решта в Донецькій. "Вони консультують, зобов'язують наших громадян насамперед отримувати паспорти, а потім змушують їх голосувати. І не треба нікуди їхати, потрібно прийти і проголосувати електронно", - пояснила вона.