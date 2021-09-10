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Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним

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Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним
Шведська влада відхилила прохання подружньої пари з міста Лахольм на півдні Швеції, яка хотіла назвати свою дитину Володимиром Путіним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Шведські батьки повинні повідомляти імена своїх новонароджених у податкове агентство Skatteverket, де пара й отримала відмову.

Згідно зі шведськими правилами, імена не повинні бути образливими або становити небезпеку для носія, також не допускаються імена, явно схожі на прізвища.

Неясно, який із цих принципів ліг в основу рішення податкового органу, але це не перший випадок, коли він відкидає такі запити. Раніше влада не давала дозволу на такі імена як Форд, Аллах, Пілзнер і Q.

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За даними Статистичного управління Швеції, всього в Швеції налічується 1413 чоловіків з ім'ям Володимир і один або жодного чоловіка на ім'я Путін (база даних статистики не вказує конкретних даних менш ніж щодо двох людей із міркувань конфіденційності).

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Власти Швеции оказались мудрее родителей Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 7327. Была бы у ребенка готовая кликуха - ***** Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 9043
  • Stepan Sterh
    Это несправедливо, супругов нужно срочно эвакуировать в страну их вожделения и там они исполнят свою мечту, более того, их даже пригласят на передачу Скабеевой и провозгласят праведниками.
  • Старый зольдат
    Ребёнок не виноват, что его родители полудурки.
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