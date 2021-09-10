Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Шведські батьки повинні повідомляти імена своїх новонароджених у податкове агентство Skatteverket, де пара й отримала відмову.
Згідно зі шведськими правилами, імена не повинні бути образливими або становити небезпеку для носія, також не допускаються імена, явно схожі на прізвища.
Неясно, який із цих принципів ліг в основу рішення податкового органу, але це не перший випадок, коли він відкидає такі запити. Раніше влада не давала дозволу на такі імена як Форд, Аллах, Пілзнер і Q.
За даними Статистичного управління Швеції, всього в Швеції налічується 1413 чоловіків з ім'ям Володимир і один або жодного чоловіка на ім'я Путін (база даних статистики не вказує конкретних даних менш ніж щодо двох людей із міркувань конфіденційності).