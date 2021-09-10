Новини • Агресія Росії проти України

Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров

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Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до відновлення відносин з Україною. За його словами, російська сторона постійно наголошує на своїй готовності.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Вся Росія - 2021".

"Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю", - сказав він.

Водночас Росія готова "хоч завтра" відновлювати відносини із Заходом, але, за словами Лаврова, Москва поки не бачить впевненості в західних партнерах.

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Топ коментарі

  • Ніхто Петрович
    **********!!!11
  • VIC Бараев
    ахахаха ******** с лошадиной мордой. Крым отдать и нах с Донбаса
  • pao1971pao 126d94e8
    плюс репарації
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