Разумков повторно заразився коронавірусом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам спікер написав у Фейсбуці.

"Якщо вам раптом здавалося, що всі ці тести перед масовими заходами - це безневинна формальність чи данина часові та насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень почесних гостей. Тест виявив мене", - зазначив спікер.

Спікер Ради наголосив, що в суботу мав намір брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де повинен був дискутувати на тему верховенства права в Україні.

"На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним. Дякую організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила виявити хворобу, адже явних симптомів не було", - зазначив він.

Також Разумков висловив сподівання, що зможе виступити online.

"Буду перебувати на самоізоляції, деякий час буду працювати дистанційно. На щастя, почуваюся добре. Бережіть себе і пам'ятайте, що COVID-19 не зник!", - підсумував спікер парламенту.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше 11 листопада 2020 року спікер Разумков заявив, що заразився коронавірусом.