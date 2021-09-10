Кінорежисер і сценарист Ворожбит стала лауреатом премії імені Олександра Довженка

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисеру Наталії Ворожбит.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Присудити Державну премію України імені Олександра Довженка 2021 кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталії Анатоліївні - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва", - йдеться в документі.

Зазначають, що розмір Державної премії України імені Довженка на 2021 встановлений у розмірі 200 тисяч гривень.

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Наталія Ворожбит - відома українська режисер і сценарист. Написала сценарії до таких фільмів, як "Кіборги" і "Дике поле", а також серіалу "Спіймати Кайдаша". У 2020 році дебютувала як режисер із фільмом "Погані дороги", який отримав нагороду на "Тижні критики" Венеціанського кінофестивалю і три нагороди Національної премії кінокритиків "Кіноколо".