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Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше

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Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше
ТСК Ради бачить недоліки в організації затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це голова комісії, депутат "СН" Мар'яна Безугла завила журналістам, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, "ніхто не приймав рішення про припинення операції".

"Ми бачимо недоліки в плануванні та в роботі й досить амбітний захід, який передбачався в липні (2020 року. - ред.). Шлях реалізації цієї задумки... був, по-перше, недосконалим і, по-друге, мав певний авантюристичний характер. По-третє, піддавав Україну істотним ризикам", - сказала депутат.

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Безугла додала: "Наша спецслужба програла в боротьбі трьох спецслужб - Росії, Білорусі, України. Але не була спровокована на щось гірше. Це не привело до реально відчутних міжнародних наслідків, тим більше, катастрофічних, як ми спостерігали далі в ситуації з Протасевичем".

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Представниця «Слуги народу» поширила відверту брехню - заява пресслужби «Європейської Солідарності»*
    Представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла поширила відверту брехню. Саме п'ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперацію проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.
    Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?
    ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.
    Тому «Європейська Солідарність» не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ.
    ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.
    Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності.
  • Леонід Мефодовський
    Наши спецслужби зрадив гівнокомандувач!
  • Maxim Ak-Murza
    Дебильная версия, состряпанная дебилами для дебилов.
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