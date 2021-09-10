Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше

ТСК Ради бачить недоліки в організації затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це голова комісії, депутат "СН" Мар'яна Безугла завила журналістам, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, "ніхто не приймав рішення про припинення операції".

"Ми бачимо недоліки в плануванні та в роботі й досить амбітний захід, який передбачався в липні (2020 року. - ред.). Шлях реалізації цієї задумки... був, по-перше, недосконалим і, по-друге, мав певний авантюристичний характер. По-третє, піддавав Україну істотним ризикам", - сказала депутат.

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Безугла додала: "Наша спецслужба програла в боротьбі трьох спецслужб - Росії, Білорусі, України. Але не була спровокована на щось гірше. Це не привело до реально відчутних міжнародних наслідків, тим більше, катастрофічних, як ми спостерігали далі в ситуації з Протасевичем".