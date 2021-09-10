США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора - Нуланд

США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та її виконавчого директора.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд на конференції YES Brainstorming у Києві в п'ятницю.

"Учора ми заявили про нашу стурбованість у зв'язку з тривалою кризою лідерства в "Нафтогазі", включаючи факт, що деякі з міжнародних спостерігачів пішли у відставку. Тож ми закликаємо сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора, і зробити це в манері, що відповідає принципам управління Організації економічного співробітництва та розвитку", - сказала Нуланд.

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