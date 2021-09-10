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Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію

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Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію
Президент України Володимир Зеленський дзвонив Олександру Лукашенку вже після затримання бойовиків ПВК "Вагнера" на території Білорусі.

Про це журналістам заявила голова Тимчасової слідчої комісії Ради, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Президент телефонував після того, як Білорусь затримала цю групу. Про екстрадицію. Цілком природно просити про екстрадицію осіб, які, за нашою інформацією, причетні до агресії РФ на Сході України. Про це і просив наш президент", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • Stepan Ivanoff
    Редкий зебил поверит в это
  • Tema9
    До недавніх пір проведення цієї операції ЗЄлєшобло заперечувало, позвільняло всіх хто був до неї причетним, а тепер каже що дзвонив після провалу. А від гідранта чекали лише команду на завершення операції.
  • violator
    представляю как Лука оху..л . сперва сдали а теперь передумали и просят отдать Безуглая: Зеленский звонил Лукашенко после задержания "вагнеровцев", просил об экстрадиции - Цензор.НЕТ 8776
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