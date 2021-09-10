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Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо"

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Верховний суд залишив без змін вироки учасникам роти "Торнадо"
Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду залишила без змін судові рішення щодо осіб, пов'язаних із розформованою ротою "Торнадо".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Верховного суду у Фейсбуці.

"Торнадівці", зокрема були засуджені за "незаконне позбавлення волі людини, вимагання, катування, доведення до самогубства, самовільне присвоєння владних повноважень".

Із постановою Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду у справі №56/16332/15-к (провадження № 51-705км20) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Нагадуємо, Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.

Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

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Топ коментарі

  • Василий Перминов
    Все що потрібно знати, що станеться з тими людьми які посміли жд колію в ордло перекрити.
    Якщо пам'ятаєте, це ті хлопці котрі ешелони зупинили...
  • Horvi Hor d3d97a8c
    За то что они тыкали в кацапа страпоном, заставляя кричать "путен введи" - их не судить надо, а к награде представить...
  • Яр Холодний
    Я мабуть чогось недорозумію:
    1) Був Порошенко президентом Порох - скотина! Посадив "правильних пацанів"!
    2) Прийшов Зеленський Порох - скотина! Однак третій рік "правильні пацани" не тільки не випущені але й їх вирок у силі залишений! А Зеленський і не думає помилування застосовувать!
    Так може ті "пацани" не такі вже й "правильні"?
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