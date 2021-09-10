Очікуємо від Ради просування щодо законодавства з НАБУ і реформи СБУ, - заступник держсекретаря США Нуланд
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США очікують від Верховної Ради змін до законодавства про НАБУ і завершення реформи СБУ.
Про це заявила заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми очікуємо від Ради продовження поступу щодо законодавства стосовно Національного антикорупційного бюро і захисту його незалежності, а також остаточних кроків щодо реформ у Службі безпеки", - сказала Нуланд на конференції YES Brainstorming у Києві.
Вона наголосила, що всі ці речі стосуються "здоров'я, сили і чистоти України, і уряду, який служить своїм громадянам".
"Тож ми продовжимо говорити про ці речі. Деякий значний прогрес був досягнутий, і ми просто хочемо бачити, що Україна дотримується курсу", - зазначила Нуланд.