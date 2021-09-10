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Очікуємо від Ради просування щодо законодавства з НАБУ і реформи СБУ, - заступник держсекретаря США Нуланд

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Очікуємо від Ради просування щодо законодавства з НАБУ і реформи СБУ, - заступник держсекретаря США Нуланд
США очікують від Верховної Ради змін до законодавства про НАБУ і завершення реформи СБУ.

Про це заявила заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо від Ради продовження поступу щодо законодавства стосовно Національного антикорупційного бюро і захисту його незалежності, а також остаточних кроків щодо реформ у Службі безпеки", - сказала Нуланд на конференції YES Brainstorming у Києві.

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Вона наголосила, що всі ці речі стосуються "здоров'я, сили і чистоти України, і уряду, який служить своїм громадянам".

"Тож ми продовжимо говорити про ці речі. Деякий значний прогрес був досягнутий, і ми просто хочемо бачити, що Україна дотримується курсу", - зазначила Нуланд.

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Топ коментарі

  • Anatoll 4de917de
    С 2014 года США выделили Украине более 2 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Допомога неробі ,марна справа !!! )))
  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Лучше бы вместо 2 млрд Украина получила бы в 2014 году статус союзника США вне НАТО.Но Тунис для Обамы/Байдена оказался важнее.
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